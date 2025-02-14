Я встречусь только с одним россиянином – Путиным, когда будет остановлена война, – Зеленский

Владимир Зеленский назвал условие для встречи с Владимиром Путиным. Речь идет о плане завершения российско-украинской войны.

Президент Украины готов встретиться с диктатором после того, как этот план подготовят вместе с Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление главы государства на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

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Что известно о возможной встрече

Я не буду встречаться с россиянами. Я не знаю, понравится ли им это или нет... Я буду встречаться только с Путиным. Только после того, как мы подготовим общий план с Трампом. И чтобы Путин закончил войну,

– сказал Зеленский.

Напомним, по словам президента Украины, он назвал Путина лжецом во время разговора с Трампом, ведь заявления диктатора о желании остановить войну не соответствуют действительности.

Зеленский ранее уже предлагал обменять всех пленных и прекратить огонь, но Россия освободила лишь часть.