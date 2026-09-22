О войне, Путине и ударах по НПЗ: Трамп и Зеленский сделали первые заявления перед переговорами

На вечер 22 сентября была запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры государств провели небольшой брифинг для СМИ перед началом переговоров.

"24 Канал" собрал основные заявления политиков.

Что сказали Трамп и Зеленский перед переговорами?