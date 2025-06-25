Встреча Зеленского и Трампа длилась 50 минут, – Литвин

Владимир Зеленский 25 июня встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Встреча президентов Украины и США уже завершилась.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

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Скільки тривала зустріч Зеленського та Трампа у Гаазі

Дмитрий Литвин подтвердил, что встреча Зеленского и Трампа действительно завершилась. По словам советника президента Украины, разговор длился примерно 50 минут.

Позже прокомментировал встречу с Трампом и сам украинский лидер. Он отметил, что это была длительная и содержательная встреча, на которой удалось охватить все действительно значимые вопросы.

Зеленский поблагодарил Дональда Трампа и все Соединенные Штаты Америки.

Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира,

– сказал украинский лидер.

Все детали о встрече Владимир Зеленский пообещал предоставить позже.

К слову, ранее Дональд Трамп подтверждал, что встретится с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Гааге. Президент США отмечал, что будут обсуждать трудности Украины, а президента Украины назвал "хорошим парнем".