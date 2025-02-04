Активно работаем над встречами между командами Зеленского и Трампа, – госпожа посол Маркарова

Сейчас активно идет подготовка к встрече команд Зеленского и Трампа. Над этим, в частности, работает посольство Украины в США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Общественному госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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Украина имеет значительно больше контактов с США, чем другие страны

По словам Маркаровой, готовится несколько встреч Украины и США.

Мы всегда готовим и встречи, и звонки. Это занимает определенное время,

– отметила она.

Госпожа посол также добавила, что контактов в Украине с командой нового президента США значительно больше, чем у других стран.

Она отметила, что украинское посольство имеет хорошие контакты с государственным секретарем США Рубио и советником Трампа по национальной безопасности Волцом. С ними сотрудничество началось еще до избрания нового президента Штатов.

Напомним, что ранее президент Зеленский отмечал, что его встречи с Трампом стремится "вся Европа".

"Обязательно у нас будет встреча и мы будем проговаривать все пункты, все шаги, которые нам нужно сделать, чтобы закончить войну", – сказал он.

Украинский президент также отметил, что после личной встречи с Трампом он готов сесть за стол переговоров с Россией.