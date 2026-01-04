"На уровне лидеров в широком кругу": Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с лидером США Дональдом Трампом, которая может состояться до конца января.
- Во время переговоров будут обсуждаться гарантии безопасности и восстановления, а также состоятся встречи с представителями милитари-сектора.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с лидером США Дональдом Трампом. Переговоры политиков могут состояться уже в конце января.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.
Когда состоится встреча на уровне лидеров?
Владимир Зеленский сообщил, что уже в воскресенье, 4 января, в Европу выезжают представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.
По словам президента, после этого состоится встреча лидеров и будут доработаны документы по безопасности. Политики будут обсуждать различные вопросы, однако в центре внимания будут гарантии безопасности и восстановления.
В течение этих встреч также пройдут переговоры с командой президента Трампа.
Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января,
– подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, 3 января в Киев прибыли советники по нацбезопасности из 15 европейских стран, а также представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.
По словам Рустема Умерова, эти переговоры состоят из трех блоков: работа над документами, работа над пакетом экономического процветания и военно-политические вопросы.
Прошедшая встреча Трампа и Зеленского: кратко
Последний раз лидеры Украины и США встречались 28 декабря во Флориде. Тогда Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Зеленским приблизили стороны к мирному соглашению. Кроме того, стало известно, что президенты согласовали около 95% вопросов.
Трамп и Зеленский не нашли окончательного решение по территориальным вопросам, однако сделали шаг к их решению.
Во время совместной пресс-конференции Трамп также заявил, что Путин не согласился на прекращение огня для проведения референдума в Украине.