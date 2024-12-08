Это лишь прелюдия, – политолог сказал, что могли обсуждать Трамп и Зеленский во Франции

Украине важно и в дальнейшем работать с Дональдом Трампом и его командой. Так удастся убедить новоизбранного президента США, что на потенциальных переговорах надо учитывать интересы и позицию нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что встреча Зеленского и Трампа является важной, но пока не стоит ожидать от нее конкретных результатов. Это только начало.

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О чем могли говорить на встрече

Как отметил Фесенко, эта встреча – это еще даже не переговоры. А, условно говоря, прелюдия к будущим переговорам.

Президент Зеленский сообщил, что они обсуждали справедливый мир для Украины. Понятно, что у Трампа может быть несколько иное видение, каким должен быть мир.

У Зеленского, как и у большинства украинцев, одно видение мира. Когда будет не просто завершение войны, но и освобожденные территории, наказание военных преступников, возмещение убытков. Думаю, у Трампа оно другое. Скорее всего, он хочет пойти компромиссным путем. Просто прекратить войну по линии фронта и обеспечить более-менее длительный и устойчивый мир. Получится ли это у него? Вопрос открытый,

– сказал Фесенко.

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, вероятно, ближе к позиции Украины. Он вполне мог помогать Зеленскому убеждать Трампа, что с Путиным так просто на словах не удастся договориться. Нужно обеспечить такой мир, который Россия со временем не нарушит.

Эта встреча – лишь начало переговорного процесса. Важно, чтобы Трамп лучше понимал нашу позицию. И мы должны лучше чувствовать Трампа, чтобы эффективнее работать с ним и его командой. Украина тут проявляет проактивность. Это хорошо. Мы не ждем, когда кто-то придет к нам и скажет, что делать. Мы говорим о нашей позиции. И пытаемся влиять на нашего важнейшего политического и военного партнера,

– подчеркнул Фесенко.

Напомним, после встречи Трамп отметил, что нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Зеленский впоследствии заметил, что войну не остановить просто бумажкой и несколькими подписями, которые Россия снова нарушит. Важно, чтобы были действенные гарантии мира и чтобы мир не закрыл глаза на оккупацию.