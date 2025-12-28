Началась встреча Зеленского и Трампа: онлайн-трансляция из Майами
- Зеленский и Трамп встречаются в резиденции Мар-а-Лаго в Майами для обсуждения мирного плана между Украиной и США.
- Во встрече принимают участие ключевые украинские чиновники, включая министра экономики и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп начали встречу в Майами в воскресенье 28 декабря. Они обсуждают мирный план, который разрабатывали Украина и США.
Среди тем разговора будут гарантии безопасности для Украины от США. Онлайн-трансляцию встречи Зеленского и Трампа показывает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский прибыл в Майами, чтобы встретиться с Трампом
Как проходит встреча Зеленского и Трампа?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят встречу в элитной резиденции президента США Мар-а-Лаго на острове Палм-Бич в Майами.
Встреча Зеленского и Трампа в Майами: смотрите видео
Вместе с Зеленским в переговорах принимают участие Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз и первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Основной темой переговоров является мирный план, над которым работали команды США и Украины. Некоторые его пункты Зеленский хочет обсудить на самом высоком уровне – с президентом США.
Зеленский разговаривал с Европой накануне встречи с Трампом
Зеленский провел онлайн-разговор с европейскими лидерами и генсеком НАТО перед встречей с Трампом.
Президент Украины находился в Галифаксе. В разговоре принял участие премьер Канады Марк Карни.
В Офисе Президента сообщили, что во время разговора стороны обсудили "наиболее принципиальные элементы проектов ключевых документов".
Отдельно Зеленский с партнерами обсудил гарантии безопасности для Украины. Также президент Украины предложил план встреч на ближайшие дни и недели.