Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Как встреча Трампа и Зеленского может повлиять на энергетическое перемирие?

По словам главы МИД, Украина пока не видит никаких признаков готовности агрессора к прекращению атак на инфраструктуру. Однако дипломат убежден, что привлечение США способно способствовать достижению договоренностей.

Это может быть одновременно и энергетическое перемирие, и перемирие в Черном море, но именно в такой комбинации,

– Сибига, глава МИД.

В настоящее время украинская сторона активно готовится к встрече двух лидеров, которая должна состояться в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Киев рассчитывает на четкую поддержку партнеров в реализации инициатив в сфере безопасности.

Что известно об энергетическом перемирии?

Напомним, 14 сентября США предложили Украине и России взаимно прекратить удары по критической и энергетической инфраструктуре. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать такую деэскалацию, если она станет реальным шагом к прекращению российских ударов и будет носить долгосрочный характер.

Президент подчеркнул, что пока не видит реальной готовности России завершить войну. По его словам, Украина готова предпринимать шаги по деэскалации, если партнеры смогут обеспечить реальную готовность Москвы соблюдать договоренности.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что стороны уже согласовали энергетическое перемирие, однако журналисты уточняли, что окончательного соглашения со всеми условиями договоренности еще не было.

Кроме того, Москва, по данным Financial Times со ссылкой на источники, не спешит заключать юридическое соглашение. В Кремле, как утверждают собеседники издания, хотят сохранить возможность наносить масштабные удары по украинской критической инфраструктуре в зимний период.

По информации FT, в России рассматривают разрушение энергетики в холодное время года как инструмент давления на Киев для достижения территориальных и политических уступок. Именно поэтому российская сторона якобы затягивает заключение соглашения об энергетическом перемирии до начала отопительного сезона.