Правильная проукраинская позиция: может ли встреча с Зеленским изменить мнение Трампа

Дональд Трамп довольно специфическим способом анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Он опубликовал переписку с украинским посольством, где заместитель посла Украины напоминает, что президент будет в Нью-Йорке и готов встретиться.

Поведение Трампа всегда было очень неожиданным и экстравагантным. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что важно, чтобы встречи все-таки состоялась.

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Может ли Трамп изменить свою позицию

Среди публичных заявлений Трампа очень много противоречий, поэтому сложно сказать, чего от него ожидать. Относительно войны в Украине, вероятно, мнение кандидата еще окончательно не сформировалось. Скорее всего это произойдет тогда, когда закончатся выборы.

Если он победит, начнет формировать свою реальную команду, назначать советников, госсекретаря – тогда станет понятно, какой позиции придерживается Трамп. То, что происходит сейчас является не чем иным, чем заигрыванием.

Непонятно, кто кого больше использует – Трамп Путина или наоборот. Например, заявления Путина о предстоящем пересмотре ядерной доктрины. Понятно, что это усилит риторику Трампа как раз в этой нише – в необходимости скорейшего достижения мира,

– отметил Игорь Чаленко.

Он добавил. что во время встречи с глазу на глаз очень важно передать Трампу проукраинскую позицию. Вряд ли стоит ожидать, что он сразу изменит свои взгляды, ведь политик слишком эмоциональный и эксцентричный. Впрочем услышать правду из уст украинского президента очень важно.

Я думаю, это максимум, что мы можем сделать в нынешних условиях. Но также мы понимаем, что ядро республиканской партии поддерживает Украину, требует не просто продолжения поддержки, а ее увеличения и критикует Джо Байдена за то, что поддержки было недостаточно,

– подчеркнул политолог.

То есть мы видим борьбу внутри республиканской партии. Есть разные взгляды, поэтому Трамп не может прислушиваться только к словам Илона Маска, Такера Карлсона или других людей, которые критикуют помощь Украине.

Почему Трамп опубликовал письмо от команды Зеленского

Можно констатировать определенную тенденцию на протяжении последних месяцев деятельности Трампа. Он показал, что очень любит, когда его уговаривают, приезжают на его территорию – загородный дом, или Trump Tower и что-то просят.

Более того, таким поступком он пытается показать, что уже якобы может решать различные вопросы, не получив даже полномочий. Это важный элемент для дальнейшей агитации.

Самое главное, что в этом тексте полностью изложена проукраинская позиция президента. Так мы подтверждаем, что контакт с двумя партиями является для нас ценным,

– подчеркнул политолог.

Украина показала, что нет более важного кандидата. Хотя, конечно, месседжи, которые звучат от одного из них, имеют влияние на украинцев. Однако следует понимать, что американские политики прежде всего пытаются повлиять на свой электорат и американское общество.

В общем визит Зеленского в США и встреча с Трампом очень важны. Она позволит услышать хоть короткие общие заявления, но ими точно нельзя будет спекулировать.