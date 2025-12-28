Зеленский прибыл в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в Майами

Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Майами. Там состоятся преговоры лидеров относительно мирного плана для Украины.

Над мирным планом работали делегации Украины и США. Об этом сообщает 24 Канал.

Зеленский прибыл в резиденцию Трампа для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в элитную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго на острове Палм-Бич в Майами. Лидеры Украины и США проведут встречу, на которой обсудят пункты 20-пунктного мирного плана.

План разрабатывали делегации Украины на США. Зеленский считает, что он готов на 90%, но некоторые его пункты нужно обсудить на уровне лидеров. Это в частности касается гарантий безопасности.

Ожидается, что встреча Зеленского и Трампа будет публичной – с прессой и камерами.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?