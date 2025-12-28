Зеленский прибыл в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в Майами
Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Майами. Там состоятся преговоры лидеров относительно мирного плана для Украины.
Над мирным планом работали делегации Украины и США. Об этом сообщает 24 Канал.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в элитную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго на острове Палм-Бич в Майами. Лидеры Украины и США проведут встречу, на которой обсудят пункты 20-пунктного мирного плана.
План разрабатывали делегации Украины на США. Зеленский считает, что он готов на 90%, но некоторые его пункты нужно обсудить на уровне лидеров. Это в частности касается гарантий безопасности.
Ожидается, что встреча Зеленского и Трампа будет публичной – с прессой и камерами.
Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского?
По словам Зеленского, в США он в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также лидеры будут говорить о военном измерении и плане благосостояния – план восстановления.
Также президент Украины хочет согласовать дальнейшие совместные шаги, чтобы план реально заработал. После этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.
Европа непублично надеется на положительный результат встречи Зеленского и Трампа, однако готовится к различным вариантам развития событий. Один из представителей НАТО отметил, что сценарии с низким уровнем риска в общении с Трампом почти не существуют.
Россия хочет получить весь Донбасс, Украина настаивает на замораживании по текущей линии фронта. США же предлагают создать свободную экономическую зону, однако доподлинно неизвестно, как она будет функционировать.