Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала прокомментировал слухи о возможной встрече. Отметим, что 18 декабря Зеленский встретится с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Украина и Польша тесно сотрудничают

"Исходя из нормативов безопасности, мы говорим по факту любой беседы господина Зеленского, исключительно после того, как это все произошло, и только потом рассказываем о бэкстейдже и тематике", – отметил Подоляк.

По его словам, Польша остается главным союзником Украины, поэтому необходимо продолжать упорно работать над качественными двусторонними отношениями, несмотря на все политические спекуляции вокруг них.

Но, мне кажется, что мы уже пришли к той стадии в двусторонних отношениях, когда Польша является не то, что бы партнером, а нашим ключевым союзником,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Польша крайне заинтересована в справедливом финале российско-украинской войны и в том, чтобы Россия перестала существовать в нынешнем виде. Поскольку для поляков страна-агрессор также огромная опасность, особенно учитывая союз между Россией и Беларусью.

К слову, Зеленский прибыл во Львов с рабочим визитом и посетил Марсово поле, где почтил память погибших воинов. По предварительным данным, также планируется встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.