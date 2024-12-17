Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в етері 24 Каналу прокоментував чутки про ймовірну зустріч. Зазначимо, що 18 грудня Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Україна та Польща тісно співпрацюють

"Виходячи з безпекових нормативів, ми говоримо по факту будь-якої бесіди пана Зеленського, винятково після того, як це все відбулося, і лише потім розповідаємо про бекстейдж і тематики", – зауважив Подоляк.

За його словами, Польща залишається головним союзником України, тому необхідно продовжувати наполегливо працювати над якісними двосторонніми відносинами, попри всі політичні спекуляції навколо них.

Але, мені здається, що ми вже прийшли до тієї стадії у двосторонніх відносинах, коли Польща є не те, що б партнером, а нашим ключовим союзником,

– наголосив радник голови ОПУ.

Польща вкрай зацікавлена у справедливому фіналі російсько-української війни й в тому, щоб Росія перестала існувати в нинішньому вигляді. Оскільки для поляків країна-агресорка також величезна небезпека, особливо враховуючи союз між Росією і Білоруссю.

До слова, Зеленський прибув до Львова з робочим візитом та відвідав Марсове поле, де вшанував пам'ять загиблих воїнів. За попередніми даними, також планується зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.