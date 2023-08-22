Сербия довольно пророссийская страна, хотя и за кулисами действительно помогала Украине. О том, что могли обсуждать Владимир Зеленский и Александр Вучич 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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Что Вучич мог сказать Зеленскому
Встреча президентов прошла в Афинах 22 августа. Там Владимир Зеленский встретится и со странами Балтийского полуострова.
Заявление, сделанное после встречи Зеленского с Вучичем – ни о чем. Пустые, пресные пресс-релизы обычно пишут тогда, когда не хотят говорить о чем говорить, или если не говорили вообще ни о чем,
– заметил Николай Давидюк.
Однако очевидно, что Украина сейчас не в том положении, когда президент может тратить время на путешествия, которые ни к чему не приведут.
"Есть вероятность, что Вучич мог передать определенные месседжи с российской стороны. Учитывая, что он общается и с нами, и с ними, он мог определенную информацию по этому российскому треку о мирном урегулировании", – предположил политолог.
Николай Давидюк о встрече Зеленского и Вучича: смотрите видео
Россия думает о переговорах
Стоит добавить, что Россия не вовлекает в мирные переговоры страны, которых не контролирует хотя бы на половину. В этом ей подходят Сербия, Турция, Саудовская Аравия, Беларусь, Китай.
Все это ложится в динамику поиска России нового переговорщика, с которым они постараются нам подсунуть "Минск-3",
– отметил Давидюк.
Политолог добавил, что при этом Владимир Зеленский мог выслушать лидера Сербии, однако не согласиться с сомнительными предложениями, которые могли звучать.
Зарубежные визиты Зеленского: последние новости
- В последнее время у Владимира Зеленского совершается много заграничных поездок, из которых раздаются приятные новости для Украины. Да, 20 августа Зеленский приехал в Нидерланды, где встретился с премьер-министром страны Марком Рютте Впоследствии стало известно, что Амстердам передаст Украине 42 истребителя F-16.
- Сразу из Нидерландов президент Украины отправился в Данию. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на совместной пресс-конференции заявила, что страна также предоставит Украине дополнительные 19 самолетов F-16.
- Во вторник, 22 августа, Зеленский с визитом прибыл в столицу Греции – Афин. Там он уже встретился с президентом Сербии Вучичем. Кроме того, лидер Украины должен присутствовать на встречах стран Балтии. Также стало известно, что Греция присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.