Сербия довольно пророссийская страна, хотя и за кулисами действительно помогала Украине. О том, что могли обсуждать Владимир Зеленский и Александр Вучич 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Что Вучич мог сказать Зеленскому

Встреча президентов прошла в Афинах 22 августа. Там Владимир Зеленский встретится и со странами Балтийского полуострова.

Заявление, сделанное после встречи Зеленского с Вучичем – ни о чем. Пустые, пресные пресс-релизы обычно пишут тогда, когда не хотят говорить о чем говорить, или если не говорили вообще ни о чем,

– заметил Николай Давидюк.

Однако очевидно, что Украина сейчас не в том положении, когда президент может тратить время на путешествия, которые ни к чему не приведут.

"Есть вероятность, что Вучич мог передать определенные месседжи с российской стороны. Учитывая, что он общается и с нами, и с ними, он мог определенную информацию по этому российскому треку о мирном урегулировании", – предположил политолог.

Николай Давидюк о встрече Зеленского и Вучича: смотрите видео

Россия думает о переговорах

Стоит добавить, что Россия не вовлекает в мирные переговоры страны, которых не контролирует хотя бы на половину. В этом ей подходят Сербия, Турция, Саудовская Аравия, Беларусь, Китай.

Все это ложится в динамику поиска России нового переговорщика, с которым они постараются нам подсунуть "Минск-3",

– отметил Давидюк.

Политолог добавил, что при этом Владимир Зеленский мог выслушать лидера Сербии, однако не согласиться с сомнительными предложениями, которые могли звучать.

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