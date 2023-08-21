По имеющимся данным, в Афинах он встретится с лидерами Западных Балкан. Об этом рассказывают сразу несколько греческих изданий: TO BHMA и Athens Voice.

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Что будут обсуждать

Начнем с того, кто организовал мероприятие. Известно, что за это взялся премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Во время него лидеры стран Западных Балкан, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель проведут встречу во дворце Максимос. Будут обсуждать расширение и будущее региона.

Следует заметить! Журналисты посылали запрос к властям Греции. Информацию о визите Зеленского они ни подтвердили, ни опровергли.

Зеленский посетил Швецию, Нидерланды и Данию

В минувшие выходные Владимир Зеленский посетил стратегически важных партнеров Украины. Он продолжил свою работу по ускорению предоставления нашему государству западных истребителей.

И его визиты не были тщетны. Так, Амстердам и Копенгаген заявили, что Украина получит F-16. В общей сложности речь идет о 61 воздушном судне: 42 от Нидерландов и 19 от Дании.

Кроме того, известно, что наши пилоты проходят тестирование на шведских самолетах Gripen. Кроме того, совместно со Стокгольмом Киев будет заниматься изготовлением БМП CV-90.

Зеленский пообщался с украинскими пилотами

Во время своего визита в Данию 20 августа президент имел возможность пообщаться с нашими пилотами. Теми, кто проходит учения на американских истребителях F-16.

Я желаю вам хорошей учебы и как можно быстрее на новых крыльях возвращаться домой, чтобы защищать наше государство, его суверенитет и территориальную целостность. Защищать наших людей и наши дома. Уверен в каждом из вас,

– подчеркнул украинский лидер.

Заметим, что у главы государства также была возможность протестировать комфорт одного из истребителей. Он сидел в кабине пилота вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.