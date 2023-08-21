За наявними даними, в Афінах він зустрінеться з лідерами Західних Балкан. Про це розповідають відразу кілька грецьких видань: TO BHMA та Athens Voice.

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Що обговорюватимуть

Почнімо з того, хто організував захід. Відомо, що за це взявся прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Під час нього лідери країн Західних Балкан, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Шарль Мішель проведуть зустріч у палаці Максимос. Обговорюватимуть розширення та європейське майбутнє регіону.

Варто зауважити! Журналісти надсилали запит до влади Греції. Інформацію про візит Зеленського вона ані підтвердила, ані спростувала.

Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди та Данію

Минулими вихідними Володимир Зеленський відвідав стратегічно важливих партнерів України. Він продовжив свою роботу щодо прискорення надання нашій державі західних винищувачів.

І його візити не були марними. Так, Амстердам і Копенгаген заявили, що Україна отримає F-16. Загалом йдеться про 61 повітряне судно: 42 від Нідерландів і 19 від Данії.

Крім того, відомо, що наші пілоти проходять тестування на шведських літаках Gripen. Крім того, спільно зі Стокгольмом Київ займатиметься виготовленням БМП CV-90.

Зеленський поспілкувався з українськими пілотами

Під час свого візиту до Данії 20 серпня, президент мав можливість поспілкуватися з нашими пілотами. Тими, хто проходить навчання на американських винищувачах F-16.

Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас,

– наголосив український лідер.

Зауважимо, що у глави держави також була нагода протестувати комфорт одного з винищувачів. Він сидів у кабіні пілота разом із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.