Сербія є доволі проросійською країною, хоч і за лаштунками насправді допомагала Україні. Про те, що могли обговорювати Володимир Зеленський та Александр Вучич 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Що Вучич міг сказати Зеленському
Зустріч президентів відбулась в Афінах 22 серпня. Саме там Володимир Зеленський зустрінеться і з країнами Балтійського півострова.
Заява, яку зробили після зустрічі Зеленського з Вучичем – ні про що. Пусті, прісні пресрелізи зазвичай пишуть тоді, коли не хочуть говорити про що говорити, або ж якщо не говорили взагалі ні про що,
– зауважив Микола Давидюк.
Однак, очевидно, що Україна зараз не в тому положенні, коли президент може витрачати час на подорожі, які ні до чого не приведуть.
"Є ймовірність, що Вучич міг передати певні меседжі з російської сторони. Враховуючи, що він спілкується і з нами, і з ними, він міг певну інформацію по цьому російському треку про мирне врегулювання", – припустив політолог.
Микола Давидюк про зустріч Зеленського і Вучича: дивіться відео
Росія думає про переговори
Варто тут додати, що Росія не втягує у мирні переговори країни, яких не контролює хоча б на половину. В цьому їй підходить Сербія, Туреччина, Саудівська Аравія, Білорусь, Китай.
Все це лягає в динаміку пошуку Росії нового перемовника, з яким вони намагатимуться нам підсунути "Мінськ-3",
– зазначив Давидюк.
Політолог додав, що при цьому Володимир Зеленський міг вислухати лідера Сербії, однак не погодитись на сумнівні пропозиції, які могли лунати.
Закордонні візити Зеленського: останні новини
- Останнім часом у Володимира Зеленського відбувається багато закордонних поїздок, з яких лунають приємні новини для України. Так, 20 серпня Зеленський приїхав до Нідерландів, де зустрівся із прем'єр-міністром країни Марком Рютте. Згодом, стало відомо, що Амстердам передасть Україні 42 винищувачі F-16.
- Одразу з Нідерландів президент України вирушив до Данії. Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції заявила, що країна також надасть Україні додаткові 19 літаків F-16.
- У вівторок, 22 серпня, Зеленський із візитом прибув до столиці Греції – Афін. Там він вже зустрівся із президентом Сербії Вучичем. Крім того, лідер України має бути присутнім на зустрічі країн Балтії. Також стало відомо, що Греція приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.