Сербія є доволі проросійською країною, хоч і за лаштунками насправді допомагала Україні. Про те, що могли обговорювати Володимир Зеленський та Александр Вучич 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Що Вучич міг сказати Зеленському

Зустріч президентів відбулась в Афінах 22 серпня. Саме там Володимир Зеленський зустрінеться і з країнами Балтійського півострова.

Заява, яку зробили після зустрічі Зеленського з Вучичем – ні про що. Пусті, прісні пресрелізи зазвичай пишуть тоді, коли не хочуть говорити про що говорити, або ж якщо не говорили взагалі ні про що,

– зауважив Микола Давидюк.

Однак, очевидно, що Україна зараз не в тому положенні, коли президент може витрачати час на подорожі, які ні до чого не приведуть.

"Є ймовірність, що Вучич міг передати певні меседжі з російської сторони. Враховуючи, що він спілкується і з нами, і з ними, він міг певну інформацію по цьому російському треку про мирне врегулювання", – припустив політолог.

Микола Давидюк про зустріч Зеленського і Вучича: дивіться відео

Росія думає про переговори

Варто тут додати, що Росія не втягує у мирні переговори країни, яких не контролює хоча б на половину. В цьому їй підходить Сербія, Туреччина, Саудівська Аравія, Білорусь, Китай.

Все це лягає в динаміку пошуку Росії нового перемовника, з яким вони намагатимуться нам підсунути "Мінськ-3",

– зазначив Давидюк.

Політолог додав, що при цьому Володимир Зеленський міг вислухати лідера Сербії, однак не погодитись на сумнівні пропозиції, які могли лунати.

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