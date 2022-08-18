Восстановление Харькова и оборонное сотрудничество, – Зеленский назвал итоги переговоров с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский 18 августа встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили сотрудничество в оборонной и экономической областях, а также в энергетике.

Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения 18 августа, сообщает 24 канал. Он отметил, что благодарен Эрдогану за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Президент рассказал детали разговора с Эрдоганом

Зеленский отметил, что 18 августа провел с Эрдоганом очень предметные переговоры по многим темам.

Обсудили и оборонное сотрудничество, и экономическое, и энергетическое. Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны,

– заметил глава государства.

По его словам, сегодня уже сделали первый шаг – подписали договоренность об инфраструктуре.

"Призвал и господина президента, и господина генерального секретаря озвучить максимально жесткую позицию по поводу планируемых россией псевдореферендумов на оккупированной территории", – добавил Зеленский.

По его словам, любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества.

"И хочу отметить сегодня еще одну вещь. Чрезвычайно жесткая ночь была в Харькове – более десяти погибших. Снова обстреляны Николаев и Запорожье. Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины", – отметил президент.

Он добавил, что весь мир видит, что происходит на Запорожской АЭС и что произошло в Еленовке.

Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, повсюду... Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подытожил, что тот кто борется и борется разумно, одерживает победу.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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