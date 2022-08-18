Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 18 серпня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що вдячний Ердогану за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Президент розповів деталі розмови з Ердоганом

Зеленський зазначив, що 18 серпня провів з Ердоганом дуже предметні переговори з багатьох тем.

Обговорили й оборонну співпрацю, і економічну, і енергетичну. Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни,

– зауважив глава держави.

За його словами, сьогодні вже зробили перший крок – підписали домовленість щодо інфраструктури.

"Закликав і пана президента, і пана генерального секретаря озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих росією псевдореферендумів на окупованій території", – додав Зеленський.

За його словами, будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти.

"І хочу зазначити сьогодні ще одну річ. Надзвичайно жорстка ніч була у Харкові – понад десять загиблих. Знову обстріляні Миколаїв і Запоріжжя. Російська армія витрачає колосальні ресурси, щоб захопити ще хоч кілометр на Донбасі. Російські посадовці повторюють погрози Одесі та іншим містам України", – зазначив президент.

Він додав, що також увесь світ бачить, що відбувається на Запорізькій АЕС та що відбулося в Оленівці.

Ми з вами можемо й повинні думати тільки про те, як перемогти. Перемогти на полі бою, на політичному фронті, в інформаційному протистоянні, в економічній площині, всюди... Віримо в себе, допомагаємо одне одному, захищаємо інтереси України та знаємо, що мир буде,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підсумував, що той, хто бореться і бореться розумно, здобуває перемогу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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