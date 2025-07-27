Продолжается подготовка, – Боднар о контактах Зеленского с Навроцким

Украина уже пригласила новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого посетить страну, поскольку заинтересована наладить диалог с польским лидером.

Соответствующее заявление в воскресенье, 27 июля, сделал посол Украины в Польше Василий Боднар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в интервью для "Мы – Украина".

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Что известно о возможной встрече Зеленского и Навроцкого?

Дипломат рассказал, что после объявления официальных результатов президентских выборов в Польше украинский президент Владимир Зеленский поздравил своего новоизбранного коллегу Кароля Навроцкого с победой.

Мы направили соответствующее поздравительное письмо. Мы предложили также организовать телефонный разговор, сейчас как раз ведется ее подготовка,

– рассказал Боднар.

По его словам, приглашение Навроцкому посетить Украину остается актуальным. Посол добавляет, что наша сторона будет стараться организовать соответствующий визит как можно быстрее. В то же время никаких сроков не указывает.

Василий Боднар констатирует, что Польша является соседней страной, а также, как отмечает дипломат, стратегическим партнером Украины, поэтому Киев заинтересован в открытом диалоге с избранным президентом Каролем Навроцким.

Напомним, еще недавно Кароль Навроцкий заявил, что "обязательно" встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Новоизбранный лидер Польши уточнил, что ему "придется разговаривать" с президентом Украины.