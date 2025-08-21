Неприемлемые условия: аналитик объяснил позицию Кремля относительно встречи Путина с Зеленским
- Владимир Путин пытается избежать встречи с Владимиром Зеленским, выставляя неприемлемые условия, а если и согласится, то для того, чтобы не поссориться с Дональдом Трампом.
- Белый дом пытается заставить Путина согласиться на встречу с Зеленским, но российская сторона пока против, в частности, чтобы не признать легитимность украинской власти.
Официального заявления Владимира Путина о согласии на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским еще не было. Однако были заявления от его окружения. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые являются неприемлемыми.
Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко озвучил 24 Каналу мнение, что Путин будет делать все, чтобы его встреча с Зеленским не состоялась. По его словам, если российский диктатор и согласится, то только для того, чтобы угодить Дональду Трампу.
"На старте они выставляют условия, которые не выполняются. Поэтому согласиться на встречу и голове до встречи – это разные вещи. Заявления о том, что они объявляют встречу, нет", – сказал он.
Почему Путин против?
Вадим Денисенко предположил, что Путин будет тянуть время относительно встречи с Зеленским. Если Кремль и согласится на двустороннюю встречу, то исключительно с одной целью – чтобы не ссориться с Трампом.
Дело в том, что все действия, которые делал Путин с приходом Трампа к власти, сводились к двум вещам: тянуть время и льстить ему, чтобы не поссориться, не попасть под жесткие вторичные санкции. Поэтому если он и согласится на эту встречу, то исключительно чтобы угодить Трампу,
– объяснил он.
Сейчас Белый дом пытается загнать Путина в ловушку. То есть хочет заставить российского диктатора все-таки согласиться на встречу с Зеленским. Однако заявления приближенных к Путину не дают ответа на вопрос, пойдут ли они на это.
Важно то, что Зеленский совместно с США и ЕС играют в одну игру. Есть четкая позиция о том, что Украина готова к этой встрече. Однако кремлевский диктатор пока не хочет этого.
Россияне будут категорически против. Поэтому я думаю, что сейчас Путин будет делать все возможное, чтобы не входить в эту встречу,
– считает руководитель аналитического центра "Деловая столица".
В частности, встреча Зеленского и Путина лишит российскую пропаганду нарратива о якобы "нелегитимности украинской власти". Ведь согласием на встречу так называемый глава Кремля признает ее.
Встреча Зеленского и Путина: главное
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны провести двустороннюю встречу без него перед трехсторонним саммитом.
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал варианты, которые рассматривает Украина. В частности, это возможность двусторонней или трехсторонней встречи с Россией. Также продолжается координация усилий с американской стороной.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Он озвучил требования Кремля утвердить так называемый "нейтральный статус" Украины относительно неприсоединения к альянсам, признать Крым и четыре региона Украины российскими, а также отказаться от военных репараций.