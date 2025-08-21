Официального заявления Владимира Путина о согласии на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским еще не было. Однако были заявления от его окружения. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые являются неприемлемыми.

Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко озвучил 24 Каналу мнение, что Путин будет делать все, чтобы его встреча с Зеленским не состоялась. По его словам, если российский диктатор и согласится, то только для того, чтобы угодить Дональду Трампу.

"На старте они выставляют условия, которые не выполняются. Поэтому согласиться на встречу и голове до встречи – это разные вещи. Заявления о том, что они объявляют встречу, нет", – сказал он.

Почему Путин против?

Вадим Денисенко предположил, что Путин будет тянуть время относительно встречи с Зеленским. Если Кремль и согласится на двустороннюю встречу, то исключительно с одной целью – чтобы не ссориться с Трампом.

Дело в том, что все действия, которые делал Путин с приходом Трампа к власти, сводились к двум вещам: тянуть время и льстить ему, чтобы не поссориться, не попасть под жесткие вторичные санкции. Поэтому если он и согласится на эту встречу, то исключительно чтобы угодить Трампу,

– объяснил он.

Сейчас Белый дом пытается загнать Путина в ловушку. То есть хочет заставить российского диктатора все-таки согласиться на встречу с Зеленским. Однако заявления приближенных к Путину не дают ответа на вопрос, пойдут ли они на это.

Важно то, что Зеленский совместно с США и ЕС играют в одну игру. Есть четкая позиция о том, что Украина готова к этой встрече. Однако кремлевский диктатор пока не хочет этого.

Россияне будут категорически против. Поэтому я думаю, что сейчас Путин будет делать все возможное, чтобы не входить в эту встречу,

– считает руководитель аналитического центра "Деловая столица".

В частности, встреча Зеленского и Путина лишит российскую пропаганду нарратива о якобы "нелегитимности украинской власти". Ведь согласием на встречу так называемый глава Кремля признает ее.

Встреча Зеленского и Путина: главное