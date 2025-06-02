Зеленский готов встречаться с Путиным хоть завтра, проблема в другой стороне, – МИД

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Единственным препятствием этому является позиция российской стороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого во время пресс-конференции по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле.

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Что говорят в МИД о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Георгий Тихий отметил, что украинский президент готов встретиться с Путиным хоть даже завтра.

У нас нет никаких проблем с этим. К сожалению, проблема в другой стороне, и о препятствиях надо их спрашивать,

– сказал спикер МИД.

О готовности России к встрече с лидером Украины Тихий посоветовал спрашивать непосредственно российскую делегацию.

К слову, ранее Владимир Зеленский предлагал личную прямую встречу Владимиру Путину еще во время первого раунда переговоров в Стамбуле 15 мая. Однако российский диктатор тогда не приехал в Турцию.

Украинский лидер сказал, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, в частности к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом. Зеленский также отметил необходимость участия США в переговорах, особенно в вопросах прекращения огня и безопасности.