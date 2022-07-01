У Зеленского ответили, ведутся ли сейчас переговоры о встрече с Путиным

В Офисе Президента подчеркнули, что никаких переговоров о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не ведут. Однако консультации с ООН по возобновлению экспорта зерна достаточно интенсивны.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак во время совместного брифинга с бывшим генсеком НАТО и руководителем фонда Rasmussen Global Андерсом Фог Расмуссеном. Перед этим заседала международная рабочая группа по наработкам гарантий безопасности.

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Никаких переговоров о встрече с Путиным сейчас нет

Ермак подчеркнул, что никаких переговоров по поводу встречи Зеленского и Путина сейчас нет. В частности – с участием Турции. В ОП, по крайней мере, о таких сигналах не слышали.

Президент много говорил о нашей позиции по этому поводу. Консультации по экспорту украинского зерна продолжаются – на уровне ООН,

– заметил Ермак.

Глава ОП сообщил, что разговоры об этом ведутся и турецкой стороной и с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Однако конкретных дат встречи нет. При этом Ермак добавил, что для Украины на первом месте вопрос безопасности.

Что известно о заседаниях рабочей группы

Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что рабочая группа собралась впервые, так что давать определенные объяснения или предложения – это рано. В то же время, понимание среди экспертов есть. Речь идет, в частности, о том, чтобы обеспечить Украине мощное и состоятельное войско.

Надо говорить о гарантиях безопасности для других стран. В частности, США – это мощный кандидат. Кроме того, есть Великобритания с ее сильной позицией,

– добавил Расмуссен.

По словам экс-генсека НАТО, это неполный перечень. Также важна и экономическая мощь Украины, потому что без экономического развития мощной армии не будет.

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Переговоры между Украиной и Россией: последние новости

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас не ко времени.

Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, потому что убеждена в возможности тактической победы.

Для возвращения в переговорный процесс Киеву нужно победить на поле боя, чтобы переговоры велись по условиям украинской стороны.

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