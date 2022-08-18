Эрдоган будет предлагать Зеленскому встречу с путиным: политолог назвал встречные условия

В Украину прибыли Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган. Последний, вероятно, будет предлагать Зеленскому встречу с путиным, но у Украины будут встречные условия.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что кремль хочет переговоров и такие сигналы посылает не только через Эрдогана.

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Используется привлекательная для Зеленского тема

Фесенко отметил, что о переговорах между Украиной и россией уже говорили бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такие сигналы посылаются и в сторону европейцев, и в сторону американцев, и в сторону Украины.

Используется привлекательная для Зеленского тема – прямая встреча с российским президентом, потому что он раньше постоянно на этом настаивал.

– заметил политолог.

Ситуация изменилась

Но, по словам Фесенко, сейчас ситуация изменилась. Раньше путин мог говорить, если и встречаться, то для решения конкретных вопросов. Теперь эти "козыри" в руках украинцев.

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"Хотя обратите внимание, что официально об этом ни одно российское издание не говорит", – подчеркнул политолог.

Эрдоган и Гутерриш вдохновлены "зерновыми соглашениями"

Фесенко также рассказал, что Эрдоган и Гутерриш вдохновлены исполнением "зерновых соглашений". Поэтому они хотят гарантировать и возобновление мирных переговоров. Но со стороны Украины будут встречные условия.

Прекращение обстрелов, прекращение ракетных атак на территорию Украины, деоккупация или, как минимум, демилитаризация Запорожской АЭС и т.д.

– подчеркнул Фесенко.

Фесенко об украинских условиях для переговоров с путиным: смотрите видео

Встретиться можно или можно договориться?

По мнению политолога, встретиться действительно можно, но можно ли договориться, ведь позиции Украины и россии – прямо противоположные. россии переговоры необходимы для того, чтобы закрепить за собой все оккупированные после 24 февраля территории, не говоря уже о Крыме и ОРДЛО. Для Украины это совершенно неприемлемо. Мы требуем деоккупации всех территорий.

"Совместить эти вещи в каком-то компромиссном варианте практически невозможно. Вот это главная проблема. Это почти тупиковая ситуация", – подытожил Фесенко.

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