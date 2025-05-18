Зеленский стал первым иностранным лидером, с кем встретился Папа после вступления в должность

На площади Святого Петра 18 мая состоялась интронизация Папы Римского Льва XIV. После события он встретился с президентом Украины.

Об этом узнала ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

Смотрите также Каким будет Папа Лев XIV для Украины и мира: большая биография Роберта Прево

Что известно о встрече президента Украины с Папой Римским

Ранее сообщалось, что Владимир и Елена Зеленские будут иметь частную встречу с Папой Львом XIV. Она должна была начаться в 14:30 по киевскому времени. Известно, что на аудиенции были также Андрей Ермак и Андрей Сыбига.

В заключительной речи на интронизацию понтифик упомянул о войне России с Украиной. Он призвал стороны к переговорам и справедливому миру в Украине.

Мы все ожидаем переговоров и справедливого и долговременного мира в Украине,

– подчеркнул Папа Римский.

Владимир Зеленский прокомментировал интронизацию и поздравил Льва XIV с началом исполнения обязанностей Папы. "Поздравляем с началом такой особой миссии. И да будут услышаны молитвы о справедливом мире и достойной жизни для всех людей", – написал украинский лидер.

Он также поблагодарил понтифика за слова на торжественной мессе о необходимости справедливого мира и за внимание Украины. Зеленский подчеркнул, что каждая нация заслуживает жизнь в покое и безопасности.