Прямая встреча Зеленского с Путиным сейчас несет больше рисков, чем возможностей, – политолог

Прямая встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на данный момент не принесет Украине реальных результатов. Россия не стремится к миру, а лишь пытается имитировать переговоры и использовать диалог для собственных политических маневров.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко. По его словам, когда-нибудь эта встреча все-таки состоится. Но пока в ней нет смысла. И она несет больше рисков, чем возможностей.

Россия лишь имитирует переговоры

Как подчеркнул Буряченко, на данный момент Россия не желает ни завершения войны, ни стабильного перемирия, а лишь пытается имитировать переговорный процесс. При этом в организации такой встречи может быть заинтересован Дональд Трамп, которому нужно укрепить свои электоральные позиции.

Вместе с тем в ближайшее время переговоры в Турции или в США маловероятны, поскольку Путину пришлось бы что-то дать Трампу, к чему Москва не готова.

Комментируя заявления Кремля о том, что Зеленский может позвонить Путину или приехать в Москву, эксперт подчеркнул, что этого делать нельзя ни в коем случае.

Кто же прилетит в Москву? Только та сторона, которая, по сути, принимает условия капитуляции. Я думаю, что это абсолютно очевидно,

– отметил Буряченко.

Почему встреча Зеленского и Путина опасна: смотрите видео 24 Канала

Не меньшую угрозу для украинской стороны представляет и обычный телефонный разговор между лидерами. Диктатор, очевидно, использует факт разговора для внешнеполитических манипуляций.

Если такой телефонный разговор состоится, мы с вами четко понимаем, что никаких реальных результатов со стороны России не будет. Но у Путина появится прекрасная возможность показать Трампу, что якобы идет диалог, возобновились трехсторонние рабочие группы. Эта имитация может продолжаться ровно столько, сколько это будет нужно России,

– отметил Буряченко.

Добавим, что политтехнолог Тарас Загородний пояснил, почему встреча Зеленского и Путина маловероятна. Российский диктатор вряд ли пойдет на такой для себя риск.