Вышел по красной дорожке: Виткофф прибыл в Осло на переговоры с Зеленским

Во вторник, 20 октября, спецпосланник США Стив Виткофф прибыл в Осло на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Американский дипломат приземлился в аэропорту перед полуднем.

Ему постелили красную дорожку. О визите американского чиновника сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Что известно о переговорах?

Киев ранее сам обратился к Осло и Хельсинки с просьбой привлечь спецпосланников Дональда Трампа к встречам по завершению войны. Президент Украины встретится в норвежской столице со Стивом Виткоффом. В то же время Джаред Кушнер будет участвовать в переговорах дистанционно по болезни.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сказал, что переговоры по Украине запланированы на несколько дней. Организаторы рассчитывают придать дипломатическому процессу новый импульс.

Мы хотим работать над тем, чтобы эта война могла окончиться дипломатическим путем. Чтобы мог быть установлен длительный и справедливый мир,

– отметил норвежский премьер.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы направить переговорный процесс в более конструктивное русло. Кроме украинских и норвежских представителей, к консультациям также приобщаются европейские партнеры. В частности, свое участие подтвердил президент Финляндии Александр Стубб.

Отметим, что встречи в Норвегии должны объединить позиции Украины, США и европейских союзников перед последующими дипломатическими шагами. После переговоров в Осло американский посланник планирует поездку в Россию, чтобы представить согласованную наработку в Кремле.