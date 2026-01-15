Укр Рус
15 января, 18:12
Зеленский встретился со Стерненко: о чем договорились

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Зеленский встретился со Стерненко, чтобы обсудить вопросы волонтерства.
  • Стерненко передал фитбек Зеленскому от бойцов с фронта.

В четверг, 15 января, Владимир Зеленский лично пообщался с волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко. Во время встречи поднимались вопросы конкретной волонтерской работы с бригадами Сил обороны.

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале. По итогам переговоров высказался и сам Стерненко. Детали рассказывает 24 Канал.

Какие подробности встречи?

Владимир Зеленский выразил Сергею Стерненко благодарность за всестороннюю помощь украинской армии. Глава государства отметил усилия Стерненко в развитии дроновой составляющей защиты Украины.

Во время встречи обсуждались важные вопросы относительно волонтерства, его законодательной поддержки и конкретной работы с бригадами.

Важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать,
– подытожил Зеленский.

Со своей стороны Сергей Стерненко передал президенту пожелания и жалобы от бойцов из многих направлений фронта, с которыми сотрудничает его волонтерская организация.

Зеленский провел разговор со Стерненко: смотрите фото

И как фонд мы готовы предоставлять его еще больше, а также помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее,
– подчеркнул Стерненко.

Он также отметил важность прямой и откровенной коммуникации и поблагодарил Зеленского за разговор.

К слову, 5 декабря по случаю Международного дня волонтера президент Украины наградил Сергея Стерненко знаком отличия "Золотое сердце" за активную поддержку ВСУ и сборы средств на помощь украинским бойцам.

Отметим также, что накануне, 14 января, президент Украины провел также встречу с Сергеем Притулой, во время которой стороны обсудили роль и значение волонтерского движения в обеспечении обороноспособности государства.

Чем известен Сергей Стерненко?

  • Начиная с 2014 года, Сергей Стерненко последовательно занимает активную гражданскую позицию: системно поддерживает украинское войско и публично фиксирует и обнародует преступления, совершенные российскими оккупационными силами.

  • Он является известным общественным активистом и общественным деятелем, возглавляет общественную организацию "Неравнодушные". Стерненко был одним из участников Революции Достоинства, а также руководил одесской ячейкой движения "Правый сектор".

  • После начала полномасштабного вторжения России Стерненко значительно активизировал помощь Вооруженным силам Украины. Уже 24 февраля 2022 года он присоединился к подразделениям территориальной обороны Киева, где некоторое время выполнял задачи по патрулированию и обеспечению безопасности во время работы 72-й отдельной механизированной бригады.

  • Впоследствии его деятельность сосредоточилась на организации масштабных благотворительных сборов, направленных на материальную поддержку украинских военных.

  • Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, именно Сергей Стерненко наладил обеспечение украинских военных почти 200 тысячами FPV-дронов для нужд более 600 подразделений. Именно из-за такой масштабной деятельности российские спецслужбы определили его одной из своих приоритетных целей.