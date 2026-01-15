Зеленский встретился со Стерненко: о чем договорились
- Зеленский встретился со Стерненко, чтобы обсудить вопросы волонтерства.
- Стерненко передал фитбек Зеленскому от бойцов с фронта.
В четверг, 15 января, Владимир Зеленский лично пообщался с волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко. Во время встречи поднимались вопросы конкретной волонтерской работы с бригадами Сил обороны.
Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале. По итогам переговоров высказался и сам Стерненко. Детали рассказывает 24 Канал.
Какие подробности встречи?
Владимир Зеленский выразил Сергею Стерненко благодарность за всестороннюю помощь украинской армии. Глава государства отметил усилия Стерненко в развитии дроновой составляющей защиты Украины.
Во время встречи обсуждались важные вопросы относительно волонтерства, его законодательной поддержки и конкретной работы с бригадами.
Важно, чтобы был максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать,
– подытожил Зеленский.
Со своей стороны Сергей Стерненко передал президенту пожелания и жалобы от бойцов из многих направлений фронта, с которыми сотрудничает его волонтерская организация.
Зеленский провел разговор со Стерненко: смотрите фото
И как фонд мы готовы предоставлять его еще больше, а также помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее,
– подчеркнул Стерненко.
Он также отметил важность прямой и откровенной коммуникации и поблагодарил Зеленского за разговор.
К слову, 5 декабря по случаю Международного дня волонтера президент Украины наградил Сергея Стерненко знаком отличия "Золотое сердце" за активную поддержку ВСУ и сборы средств на помощь украинским бойцам.
Отметим также, что накануне, 14 января, президент Украины провел также встречу с Сергеем Притулой, во время которой стороны обсудили роль и значение волонтерского движения в обеспечении обороноспособности государства.
Чем известен Сергей Стерненко?
Начиная с 2014 года, Сергей Стерненко последовательно занимает активную гражданскую позицию: системно поддерживает украинское войско и публично фиксирует и обнародует преступления, совершенные российскими оккупационными силами.
Он является известным общественным активистом и общественным деятелем, возглавляет общественную организацию "Неравнодушные". Стерненко был одним из участников Революции Достоинства, а также руководил одесской ячейкой движения "Правый сектор".
После начала полномасштабного вторжения России Стерненко значительно активизировал помощь Вооруженным силам Украины. Уже 24 февраля 2022 года он присоединился к подразделениям территориальной обороны Киева, где некоторое время выполнял задачи по патрулированию и обеспечению безопасности во время работы 72-й отдельной механизированной бригады.
Впоследствии его деятельность сосредоточилась на организации масштабных благотворительных сборов, направленных на материальную поддержку украинских военных.
Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, именно Сергей Стерненко наладил обеспечение украинских военных почти 200 тысячами FPV-дронов для нужд более 600 подразделений. Именно из-за такой масштабной деятельности российские спецслужбы определили его одной из своих приоритетных целей.