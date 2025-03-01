"Мы будем поддерживать вас сколько потребуется": какой сигнал дал Стармер, встретив Зеленского

Премьер-министр Британии Кир Стармер заверил Владимира Зеленского, что его страна будет поддерживать Украину сколько потребуется. Кроме того, глава британского правительства дал сигнал Белому дому, когда встречал украинского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что именно Стармер сказал Зеленскому

Журналисты отметили, что Кир Стармер и Владимир Зеленский уже отправились на частную встречу на Даунинг-стрит.

Но незадолго до того, как они исчезли из поля зрения медийщиков, политики обменялись несколькими заявлениями перед камерами.

Обращаясь к толпе, собравшейся возле Даунинг-стрит, британский премьер-министр заверил Зеленского в поддержке.

Вы имеете полную поддержку во всем Соединенном Королевстве, и мы будем поддерживать вас и Украину столько, сколько это потребуется,

– сказал Стармер.

Он также добавил, что Великобритания имеет абсолютную и непоколебимую решимость достичь того, чего оба государства хотят, а именно прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Стармера и народ Великобритании за поддержку с начала российского вторжения.

Какой сигнал Стармер послал Белому дому, встретив Зеленского

Журналист Sky News Сэм Коутс отметил, что Кир Стармер специально вышел на улицу, чтобы поздравить Владимира Зеленского.

В частности, по словам медийщика, он специально обнял Владимира Зеленского на камеры, таким образом послав сигналы Белому дому, что Британия на стороне Украины.

Кир Стармер, который не является тактильной личностью, если быть честным, обнимает президента Зеленского. Это было сделано для того, чтобы это увидели во всем мире, и особенно в Белом доме,

– сказал Коутс.



Кир Стармер обнял Владимира Зеленского, таким образом показав Белому дому, какую сторону он выбрал в войне России против Украины / Фото Sky News

Журналист отметил, что Стармер даже специально дал камерам зафиксировать кадр с объятиями, чтобы убедиться, что никто не сможет сомневаться в том, какую сторону он выбрал в этой войне России против Украины, независимо от взглядов президента и вице-президента США.