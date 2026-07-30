Первая встреча в таком формате: американистка раскрыла скрытые моменты переговоров в США

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась более часа за закрытыми дверями. На этот раз рядом с президентом США сидел Марко Рубио, а не Джей Ди Венс. Закрытый формат встречи свидетельствует о том, что стороны говорили по существу, а не для камер.

Такое мнение в интервью 24 Канала высказала политолог-американист Александра Филиппенко, отметив, что в настоящее время необходимы новые предложения в контексте российско-украинской войны, поэтому рядом с Трампом во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете сидел госсекретарь США Рубио.

Встреча Зеленского и Трампа: важные детали

Политолог-американист считает, что появление Марко Рубио рядом с Трампом неслучайно. На предыдущей подобной встрече, по ее словам, Рубио сидел почти незаметно и напряженно, а теперь оказался среди ключевых фигур в Овальном кабинете.

В то же время важно, что напротив него сидел глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, который, как она отметила, имеет особые контакты с США и часто упоминается американскими инсайдерами как человек, причастный к украинско-американскому треку безопасности и медиакоммуникации.

Мы не знаем, каким на самом деле был этот разговор, потому что за этими дипломатическими формулировками скрываются гораздо более серьезные вещи,

– отметила Филипенко.

Она обратила внимание на реакцию российской пропаганды на встречу американского и украинского президентов. В России начали акцентировать внимание на том, что Зеленского провели через боковой вход. Филипенко призвала не поддаваться таким интерпретациям.

По ее мнению, когда речь идет о настоящих политических договоренностях, например, о вопросе вооружения для Украины (ракет к Patriot), формат входа в здание не имеет принципиального значения. Зато Россия традиционно пытается сделать из технических мелочей пропагандистский сюжет.

Американская сторона не хочет отвечать на вопросы не только об Иране, но и о ракетах PAC-2 и PAC-3, не желает говорить "да" или "нет". Мы не знаем, на что они согласились. Я, как оптимист, пока воспринимаю это как нежелание говорить: "Нет, мы ничего давать не будем", а потом все-таки дать. Это само собой материализуется, а мы потом увидим и оценим,

– подытожила Филиппенко.

Полное интервью с Александрой Филиппенко: смотрите в видео