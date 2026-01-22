В Офисе президента раскрыли, о чем Зеленский мог говорить с Трампом
- Зеленский встретился с Трампом в Швейцарии, их разговор длился в течение часа, обе стороны оценили его положительно.
- Трамп выразил надежду на завершение войны и анонсировал, что дальше американская сторона планирует поговорить с Путиным.
Президент Украины прибыл в Давос, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Там он встретился с американским лидером. Трамп много говорит о войне в Украине, настаивая, что ее надо завершать. Он готов к прямому диалогу.
На этом в интервью 24 Каналу отметил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что принимая во внимание нынешнюю глобальную роль Трампа, его инициативность, то любые прямые встречи с ним позволяют правильно расставить акценты, донести важную информацию до него, повлиять на его понимание ситуации.
Смотрите также Все упирается в один вопрос: эксклюзивные детали из Давоса о встрече Трампа и Зеленского
Какие вопросы для Зеленского в приоритете?
В Швейцарии 20 января начался Всемирный экономический форум, который собрал представителей более 130 стран. Владимир Зеленский присоединился 22 января. Во время разговора с Дональдом Трампом, как отметил советник руководителя ОПУ, не исключено, что он мог достичь определенных результатов.
Президент Украины говорил, что его волнуют форматы, которые должны быть утверждены на уровне переговорной группы США – Украина, все, что касается гарантий безопасности, формулы выхода из войны,
– озвучил Подоляк.
Путин сейчас не хочет завершать боевые действия. Как отметил советник руководителя ОПУ, в течение четырех лет полномасштабной войны Россия не достигла тех результатов, на которые надеялась, а наоборот потеряла гораздо больше. В частности, часть своей фундаментальной субъектности.
Встреча Трампа и Зеленского в Давосе: что известно?
20 января Зеленский заявил, что не поедет на форум в Швейцарию, потому что приоритет для него – ситуация в государстве после очередного обстрела, поэтому он решил остаться в Украине. Однако подчеркнул, что может полететь в Давос, если документы о гарантиях безопасности и восстановление Украины, которые отрабатывали украинская и американская группы, будут финализированы.
Впоследствии, 21 января, Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Швейцарии. Украинский лидер тогда заверил, что может пересмотреть свои планы и в конце концов прибыл в Давос. Кроме встречи с американским президентом у него планировалось участие в заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery и разговор с представителями энергетических компаний.
Встреча президентов началась в 14:15 без присутствия СМИ. Разговор длился ориентировочно час. Впоследствии в ОПУ прокомментировали, что она была положительной. Лидер США тоже заявил, что переговоры с Зеленскими были "очень хорошими" и добавил, что 23 января состоится встреча с российской стороной. Его представители Уиткофф и Кушнер будут разговаривать в Кремле с Путиным. Трамп в очередной раз отметил, что надеется на завершение войны.