В Офисе президента раскрыли, о чем Зеленский мог говорить с Трампом

Президент Украины прибыл в Давос, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум. Там он встретился с американским лидером. Трамп много говорит о войне в Украине, настаивая, что ее надо завершать. Он готов к прямому диалогу.

На этом в интервью 24 Каналу отметил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, озвучив, что принимая во внимание нынешнюю глобальную роль Трампа, его инициативность, то любые прямые встречи с ним позволяют правильно расставить акценты, донести важную информацию до него, повлиять на его понимание ситуации.

Какие вопросы для Зеленского в приоритете?

В Швейцарии 20 января начался Всемирный экономический форум, который собрал представителей более 130 стран. Владимир Зеленский присоединился 22 января. Во время разговора с Дональдом Трампом, как отметил советник руководителя ОПУ, не исключено, что он мог достичь определенных результатов.

Президент Украины говорил, что его волнуют форматы, которые должны быть утверждены на уровне переговорной группы США – Украина, все, что касается гарантий безопасности, формулы выхода из войны,

– озвучил Подоляк.

Путин сейчас не хочет завершать боевые действия. Как отметил советник руководителя ОПУ, в течение четырех лет полномасштабной войны Россия не достигла тех результатов, на которые надеялась, а наоборот потеряла гораздо больше. В частности, часть своей фундаментальной субъектности.

Встреча Трампа и Зеленского в Давосе: что известно?