Трамп рассматривает все варианты завершения войны: Reuters раскрыло детали встречи в Париже

В Париже 7 декабря состоялась знаковая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским, новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой стали гарантии безопасности и потенциальное прекращение войны с Россией путем переговоров.

Встреча длилась 35 минут и проходила без советников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О чем говорили Трамп, Зеленский и Макрон

По словам четырех источников, Трамп отметил необходимость немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Они предварительно обсудили, как могут состояться первые переговоры, хотя процесс, который будет привлекать президента России Владимира Путина, связан с трудностями, а роль Соединенных Штатов пока неясна.

По словам одного из источников, Трамп был в хорошем настроении, вёл себя дружелюбно и, казалось, был в режиме выслушивания.

Ни Трамп, ни его команда открыто не говорили, как именно они видят решение войны и настаивание Украины на том, что она должна получить гарантии безопасности в рамках любого урегулирования.

Во время встречи были отмечены некоторые ключевые моменты – например, речь шла о том, что для мира нужны гарантии, потому что одного перемирия недостаточно, Путин снова может его нарушить, как он делал раньше, без надлежащих гарантий,

– сказали в Офисе президента Украины.

Отвечая на вопрос, как это восприняли, источник ответил, имея в виду Трампа: "Он думает обо всех деталях".

Зеленский отметил, что поддержка США является решающей для безопасности Украины. В то же время Макрон подчеркнул, что Европа также готова брать на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Трамп строит личные связи

Некоторые чиновники, близкие к Трампу, заявили, что он ориентировал свои встречи на налаживание личных отношений, которые являются ключевыми для того, как он ведет дипломатию, и что он в конце концов решит, как действовать дальше.

Макрон и Зеленский были на одной волне на встрече в Париже, но были осторожны, чтобы не показаться, что они загнали Трампа в угол, сказал один чиновник,

– пишет Reuters.

Французский и украинский лидеры вместе очерчивали ситуацию, подчеркивая, что без поддержки США Киеву будет очень трудно.

Макрон и Зеленский пытались объяснить Трампу, что современная Россия и ее лидер Владимир Путин значительно агрессивнее, чем в предыдущие годы. Они также напомнили о сирийском конфликте и его влиянии на позиции Кремля.

Зеленский ранее заявлял, что Путин боится только Трампа и, возможно, Китая. Вашингтон должен показать ему "настоящую силу".

Трамп обвинял Европу в недостаточном вкладе в оборону НАТО и поддержку Украины. Макрон хотел использовать встречу, чтобы доказать, что европейцы уже много сделали для поддержки Украины и они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами, сообщили два источника.