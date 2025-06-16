Это шанс повлиять на американскую позицию, добиться покупки оружия и сохранить международное внимание к войне в Украине. Политолог Николай Давидюк в разговоре с 24 Каналом сказал, какое предложение можно предложить Трампу.

Интересно Большая война на Ближнем Востоке: как конфликт Израиля с Ираном негативно влияет на Украину

Какие вопросы необходимо обсудить во время встречи Зеленского и Трампа

Как отметил политолог, трудно говорить о каком-то прорыве на встрече Зеленского с Трампом, однако украинская делегация готовится максимально серьезно.

Нужно зайти с лучшими предложениями: купить оружие и предлагать трубу, потому что россияне уже свою продают,

– добавил он.

Сейчас важно снова завоевать Трампа. Это удалось, например, в Ватикане, в то же время в Белом доме – нет. Сейчас нужно максимально воспользоваться моментом, чтобы заручиться его поддержкой. Ведь если в ближайшие недели не будет достигнут прогресс, Украина может столкнуться с эскалацией боевых действий как минимум до конца лета.

Встреча Зеленского с Трампом станет ключевой. Либо давим на Путина, чтобы садиться за стол переговоров в июне, есть две недели. Или, наоборот, просим оружие, чтобы до конца лета повоевать и выйти на лучшие позиции, потому что Россия атакует, и пытается нас выбивать с наших позиций,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Еще один вызов – вернуть Украину в фокус американской политической повестки дня. За последние полгода наше государство несколько "выпало" из топ-тем для США, что видно и по уровню медиаупоминаний, и по общему вниманию. Это опасно, ведь создается впечатление, что война закончилась – хотя на самом деле продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе и во время прямых контактов Путина с Трампом.

Цель встречи – четко донести: война не завершилась, и поддержка Украины остается необходимой. Поэтому важно выйти с конкретным, стратегическим предложением. Например, договоренность о поставках вооружения на 10 лет на сумму 100 миллиардов долларов – именно такая сумма могла бы заинтересовать Трампа. Не стоит ограничиваться малыми объемами. Можно рассматривать различные форматы: долгосрочные контракты, кредиты, залоги, включая замороженные российские активы на территории США.