Це шанс вплинути на американську позицію, домогтися купівлі зброї й зберегти міжнародну увагу до війни в Україні. Політолог Микола Давидюк у розмові з 24 Каналом сказав, яку пропозицію можна запропонувати Трампу.

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Які питання необхідно обговорити під час зустрічі Зеленського і Трампа

Як зазначив політолог, важко говорити про який прорив на зустрічі Зеленського з Трампом, однак українська делегація готується максимально серйозно.

Потрібно зайти з найкращими пропозиціями: купити зброю і пропонувати трубу, бо росіяни вже свою продають,

– додав він.

Наразі важливо знову завоювати Трампа. Це вдалося, наприклад, у Ватикані, водночас у Білому домі – ні. Зараз потрібно максимально скористатися моментом, щоб заручитися його підтримкою. Адже якщо в найближчі тижні не буде досягнуто прогресу, Україна може зіткнутися з ескалацією бойових дій щонайменше до кінця літа.

Зустріч Зеленського з Трампом стане ключовою. Або тиснемо на Путіна, щоб сідати за стіл переговорів в червні, є два тижні. Або, навпаки, просимо зброю, щоб до кінця літа повоювати та вийти на кращі позиції, тому що Росія атакує, і намагається нас вибивати з наших позицій,

– наголосив Микола Давидюк.

Ще один виклик – повернути Україну до фокуса американського політичного порядку денного. За останні пів року наша держава дещо "випала" з топтем для США, що видно і за рівнем медіазгадок, і за загальною увагою. Це небезпечно, адже складається враження, що війна закінчилась – хоча насправді тривають обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й під час прямих контактів Путіна з Трампом.

Мета зустрічі – чітко донести: війна не завершилася, і підтримка України лишається необхідною. Тому важливо вийти з конкретною, стратегічною пропозицією. Наприклад, домовленість про постачання озброєння на 10 років на суму 100 мільярдів доларів – саме така сума могла б зацікавити Трампа. Не варто обмежуватись малими обсягами. Можна розглядати різні формати: довгострокові контракти, кредити, застави, включно з замороженими російськими активами на території США.