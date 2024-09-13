"Мне неважно каким образом": Зеленский рассказал, будет ли встреча с Трампом

Ранее Владимир Зеленский сообщал о том, что "план победы" он вскоре представит Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Президент Украины отметил, что ему не принципиально каким образом общаться с представителем Республиканской партии.

В частности, разговор между Зеленским и Трампом может состояться по телефону. В то же время президент Украины пообещал, что первым о "плане победы" узнает президент США Джо Байден.

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Что известно о встрече Зеленского и Трампа

В этом месяце Зеленский должен осуществить визит в США, где встретится с Байденом. В то же время на вопрос журналиста о том, планируется ли встреча с Трампом в Нью-Йорке, украинский лидер ответил, что готов коммуницировать с ним любым способом, в частности по телефону.

Он отметил, что первым "план победы" Украины увидит Байден, ведь все будет зависеть от него. Зеленский добавил, что также будут консультации с Харрис, Трампом и американским конгрессом.

"Возможно, что-то еще изменится", – резюмировал президент Украины.

Заметим, что по словам Зеленского, "план победы" находится "посередине между саммитами мира". Он не стал раскрывать его содержание, впрочем, заметил, что там "немного пунктов".