Зокрема, розмова між Зеленським та Трампом може відбутися телефоном. Водночас президент України пообіцяв, що першим про "план перемоги" дізнається президент США Джо Байден.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа

Цього місця Зеленський має здійснити візит до США, де зустрінеться з Байденом. Водночас на запитання журналіста про те, чи планується зустріч із Трампом у Нью-Йорку, український лідер відповів, що готовий комунікувати з ним будь-яким способом, зокрема телефоном.

Він наголосив, що першим "план перемоги" України побачить Байден, адже все залежатиме від нього. Зеленський додав, що також будуть консультації з Гарріс, Трампом ті американським конгресом.

"Можливо, щось ще зміниться", – резюмував президент України.

Зауважимо, що за словами Зеленського, "план перемоги" перебуває "посередині між самітами миру". Він не став розкривати його вміст, втім, зауважив, що там "небагато пунктів".