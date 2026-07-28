В Офисе Президента назвали главные вопросы, которые Зеленский обсудит с Трампом 

28 июля Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Повестка дня пока неизвестна, но есть ряд тем, о которых обязательно будут говорить президенты.

Об этом 24 каналу рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, основными темами на встрече Трампа и Зеленского будет принуждение России к миру и оружию.

О чем будут говорить Зеленский и Трамп?

Как отметил Подоляк, сегодня многим ясно, что Россия не собирается прекращать боевые действия. Последние заявления диктатора Путина это четко демонстрируют. Однако принудить Россию к миру вполне возможно.

Первое, о чем будут говорить – принуждение России. Попросить Россию остановиться, как это долгое время делали Штаты, не получится. Но вынудить ее можно. Для этого нужны разные инструменты санкционного, экономического и милитарного давления,

– сказал Подоляк.

Кроме того, президенты будут говорить о военной поддержке. Украина заинтересована в совместном производстве и покупке оружия. Кроме того, нашему государству критически важны перехватчики к ЗРК Patriot, сбивающие баллистические ракеты.

По мнению Подоляка, важно также обсудить проблему с присутствием России в спорте и культуре. Сейчас Кремль выбрасывает значительные средства, чтобы возвратиться "на сцену". Нельзя этого допустить.

Чего ожидать от встречи Трампа и Зеленского: смотрите видео 24 Канала

США несколько изменили свою риторику по поводу войны

По словам Подоляка, в США избавились от иллюзий, что Россия хочет быстро закончить войну. Также уже не в повестке дня разные бизнес-проекты, которые в Кремле пытались "продать" Соединенным Штатам.

Я думаю, что давление со стороны США на Россию будет нарастать. Совместные усилия США, Великобритании, стран ЕС и ряда других партнеров, таких как Япония и Австралия, могут дать результат. Но они должны быть направлены не только на Россию, но и страны, сотрудничающие с РФ. Например, Китаю следует объяснить, что все это уже не об экономике, а об общих правилах и общей безопасности.

– подчеркнул Подоляк.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского начнется в 16:30 по Киеву. Известно, что представителей СМИ не допустят переговоры. Также президент Зеленский проведет отдельную встречу с сенаторами, являющимися соавторами законопроекта Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.