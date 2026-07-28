Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, основними темами на зустрічі Трампа та Зеленського буде примус Росії до миру та зброя.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?

Як наголосив Подоляк, сьогодні багатьом зрозуміло, що Росія не збирається припиняти бойові дії. Останні заяви диктатора Путіна чітко це демонструють. Однак примусити Росію до миру цілком можливо.

Перше, про що говоритимуть – примус Росії. Попросити Росію зупинитися, як це довгий час робили Штати, не вийде. Але примусити її можна. Для цього потрібні різні інструменти санкційного, економічного та мілітарного тиску,

– сказав Подоляк.

Окрім цього, президенти говоритимуть про військову підтримку. Україна зацікавлена у спільному виробництві та купівлі зброї. Окрім цього, нашій державі критично важливі перехоплювачі до ЗРК Patriot, які збивають балістичні ракети.

На думку Подоляка, важливо також проговорити проблему з присутністю Росії у спорті та культурі. Зараз Кремль викидає значні кошти, аби повернутися "на сцену". Не можна цього допустити.

Чого очікувати від зустрічі Трампа і Зеленського: дивіться відео 24 Каналу

США дещо змінили свою риторику щодо війни

За словами Подоляка, у США позбулися ілюзій, що Росія хоче швидко закінчити війну. Також вже не на порядку денному різні бізнес-проєкти, які в Кремлі намагалися "продати" Сполученим Штатам.

Я думаю, що тиск з боку США на Росію буде наростати. Спільні зусилля США, Великої Британії, країн ЄС та низки інших партнерів, таких як Японія та Австралія можуть дати результат. Але вони мають бути спрямовані не лише на Росію, але й на країни, які співпрацюють з РФ. Наприклад, Китаю варто пояснити, що все це вже не про економіку, а про загальні правила та загальну безпеку,

– підкреслив Подоляк.

Додамо, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 16:30 за Києвом. Відомо, що представників ЗМІ не допустять на переговори. Також президент Зеленський проведе окрему зустріч із сенаторами, які є співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії.