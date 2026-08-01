Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Трамп всегда симпатизирует сильным. Силы обороны Украины обеспечили своей стране сейчас именно такой имидж.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа?

Как подчеркнул Пинкус, Трамп сейчас делает ставку на Украину, которая в последнее время создала России проблемы на поле боя. При этом Силы обороны уже разработали множество решений в области дронов, которые заинтересовали многие страны Запада. В частности, и Соединенные Штаты.

Украина умеет придумывать и реализовывать те решения, которых даже нет на Западе. Неудивительно, что Соединенные Штаты сотрудничали с Украиной, чтобы та помогла защитить военные базы в арабских странах,

– отметил Пинкус.

Каким был визит Зеленского в США: смотрите видео 24 Канала

К тому же Трамп с уважением отнесся к Зеленскому во время его визита в Соединенные Штаты. Видно, что отношения между президентами значительно улучшились.

Посмотрите, как это раздражило окружение Путина. Они надеялись, что старые претензии и обвинения вновь всплывут между Трампом и Зеленским,

– сказал Пинкус.

Добавим, что президент США заявил, что для него было большой честью встретиться с Владимиром Зеленским. Политолог-американист Александра Филипенко отметила, что на позицию Трампа сейчас влияют настроения американцев и предвыборные интересы политиков в США.