Зеленский назвал дату встречи с Трампом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну в Украине. Уже совсем скоро с ним должен встретиться Владимир Зеленский.

Вероятно, она состоится уже в конце этого месяца. Об этом президент рассказал на офрек встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп заявил, что Израиль может прекратить существование, если евреи поддержат Харрис

Когда может состояться встреча Зеленского и Трампа

На вопрос журналистов о том, будет ли встреча с Трампом, Зеленский ответил, что "обязательно, да".

Я видел его сообщение в СМИ, наши команды в контакте. Главное, чтобы время было. Я не буду заглядывать в будущее, но думаю, что для обоих нас это будет важно,

– заявил президент.

Он также заявил, что, скорее всего, она состоится уже в конце этого месяца.

"У нас, скорее всего, будет встреча, я думаю, 26 – 27-го сентября", – отметил Зеленский.

Заметим, что западные СМИ уже сообщали ранее, что вероятнее всего, встреча Зеленского и Трампа состоится на следующей неделе. В это же время запланирована встреча с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.