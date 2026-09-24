Не знаю, откуда такой месседж, – Зеленский отрицает якобы "напряженную" встречу с фон дер Ляен
Владимир Зеленский прокомментировал слухи о якобы "напряженной" недавней встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Напротив, он назвал переговоры "очень позитивными".
Об этом президент Украины заявил журналистам, сообщает "РБК-Украина".
Что обсудил Зеленский с фон дер Ляйен?
Зеленский ответил, что не знает, откуда появилась информация о якобы сложной встрече с председателем Еврокомиссии.
Они (переговоры – 24 Канал) были подготовлены моим с ней телефонным разговором до этого. Мы обсудили некоторые вопросы,
– пояснил глава государства.
Он обозначил вопросы, которые были в центре этих переговоров. Речь шла о дефиците средств на фоне роста стоимости войны, ведь Силам обороны Украины нужны дополнительные перехватчики и вооружение для F-16.
Также стороны обсудили кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. По словам Зеленского, половина этой суммы предусмотрена на 2026 год.
Часть средств зависит от принятия Верховной Радой соответствующих законов. В то же время лидер Украины объяснил Урсуле фон дер Ляйен, что украинский парламент в условиях военного положения не может работать в обычном режиме.
Мы договорились, что они посоветуются и подумают, как выделить часть средств из второго транша, ускорить поступление денег, потому что нам нужны средства на дроны,
– сказал Зеленский.
Ранее Евросоюз выделил Украине 3,3 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Финансирование будет направлено на закупку ракет и дронов. До этого ЕС также одобрил финансирование для систем Patriot.