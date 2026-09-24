Про це президент України заявив журналістам, передає "РБК-Україна".

Що обговорив Зеленський з фон дер Ляєн?

Зеленський відповів, що не знає звідки з'явилась інформація про начебто складну зустріч з президенткою Єврокомісії.

Вони (перемовини – 24 Канал) були підготовлені моєю з нею розмовою по телефону до цього. Ми обговорили деякі питання,

– пояснив глава держави.

Він окреслив питання, які були в центрі цих переговорів. Мовилось про дефіцит коштів на тлі зростання вартості війни, адже Силам оборони України потрібні додаткові перехоплювачі та озброєння для F-16.

Також сторони обговорили кредит Євросоюзу на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, половина цієї суми передбачені на 2026 рік.

Частина коштів залежить від ухвалення Верховною Радою відповідних законів. Водночас лідер України пояснив Урсулі фон дер Ляєн, що український парламент в умовах воєнного стану не може працювати у звичайному режимі.

Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони,

– сказав Зеленський.

Раніше Євросоюз виділив Україні 3,3 мільярда євро у межах програми Ukraine Support Loan. Фінансування спрямують на закупівлю ракет і дронів. До цього ЄС також погодив фінансування для систем Patriot.