Патриарх называет эту войну дьявольской, – Зеленская встретилась с Варфоломеем
Источник:телеграмм Елены Зеленской
Первая леди Елена Зеленская встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем. Он назвал войну России против Украины дьявольской.
Зеленская отметила, что в христианской традиции каждый человек считается образом Божьим. А как относится к этому российская армия, украинцы каждый день видят из-за ее очередных военных преступлений.
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Первая леди встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем
Зеленская отметила, что русская церковь поддерживает военную агрессию оккупантов и благословляет убийц и палачей.
Очевидно, что христианское мировоззрение, мораль и ценности не имеют для них никакого реального значения. Между тем, Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей называет войну против Украины не иначе как дьявольской. И такую позицию он занял сразу,
– добавила первая леди.
По ее словам, еще в марте Вселенский патриархат направил первую гуманитарную помощь Украине и продолжает это делать.
"И его глава в дальнейшем свидетельствует об античеловеческой сущности российской войны. Его Всесвятость Вселенский патриарх Варфоломей постоянно проводит молитвы за мир в Украине, заботится о наших вынужденных переселенцах в мире", – рассказала Зеленская.
Первая леди встретилась с Варфоломеем в Турции. Также на этой встрече были:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак,
- первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко,
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига,
- посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднарь.
Все собравшиеся поблагодарили патриарха за его поступки и позицию.
"В отличие от нападающего мы знаем, за что воюем, знаем, что защищаем тех, кого любим. Поэтому не потеряем человеческое лицо и ценности. Только так и добивается настоящая победа", – подытожила Зеленская.
Зеленская встретилась с Варфоломеем / Фото из телеграмма Елены Зеленской
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