Встреча Путина с Трампом: тревожный прогноз для Украины от The Guardian

Позицию президента РФ Владимира Путина на встрече с Дональдом Трампом укрепляет уже только факт закрытой дискуссии с американским лидером, который за день до саммита с главой Кремля назвал Евросоюз "врагом" США.

Об этом говорится в редакционной статье The Guardian.

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Авторы публикации выражают сомнение в том, что стороны обсудят обвинения Минюста США во вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также ситуацию с отравлением Скрипалей "Новичком" в Великобритании, как ожидалось накануне.

Журналисты отмечают, что любые существенные дискуссии между Трампом и Путиным вызывают большую тревогу, чем потенциальные замалчивание между двумя президентами.

Газета допускает возможность заключения небольшого соглашения по Сирии, в которое Россия может пообещать добиться того, чтобы поддерживаемые Ираном силы держались как можно дальше от израильской границы, а США в обмен уйдут с востока Сирии и согласятся с президентством Асада.

The Guardian констатирует, что дипломатия в отношении Украины "зашла в тупик".

(...) Хотя Трамп не может снять санкции, но он вполне мог бы выступить с формулировками (относительно санкций – "24") на пользу России, которые в долгосрочной перспективе помогут изменить политические настроения, к тому же взгляды республиканцев на Россию уже изменились,

– прогнозирует британская газета.

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Напомним, ранее у Путина убеждали, что во время переговоров с Трампом 16 июля стороны, в частности, должны обсудить вопросы Сирии и "Северного потока-2", зато вопрос относительно аннексии Крыма подниматься не будут.