Зустріч Путіна з Трампом: тривожний прогноз для України від The Guardian

Позицію президента РФ Володимира Путіна на зустрічі із Дональдом Трампом зміцнює вже лише факт закритої дискусії з американським лідером, який за день до саміту з главою Кремля назвав Євросоюз "ворогом" США.

Про це йдеться у редакційній статті The Guardian.

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Автори публікації висловлюють сумнів у тому, що сторони обговорять звинувачення Мін'юсту США у втручанні Росії в американські вибори 2016 року, а також ситуацію з отруєнням Скрипалів "Новачком" у Великобританії, як очікувалося напередодні.

Журналісти зауважують, що будь-які суттєві дискусії між Трампом і Путіним викликають більшу тривогу, ніж потенційні замовчування між двома президентами.

Газета допускає можливість укладення невеликої угоди щодо Сирії, в якій Росія може пообіцяти домогтися того, щоб підтримувані Іраном сили трималися якомога далі від ізраїльського кордону, а США в обмін підуть зі сходу Сирії і погодяться із президентством Асада.

The Guardian констатує, що дипломатія щодо України "зайшла у глухий кут".

(...) Хоч Трамп не може зняти санкції, але він цілком міг би виступити з формулюваннями (щодо санкцій – "24") на користь Росії, які в довгостроковій перспективі допоможуть змінити політичні настрої, до того ж погляди республіканців на Росію вже змінилися,

– прогнозує британська газета.

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Нагадаємо, раніше у Путіна переконували, що під час перемовин з Трампом 16 липня сторони, зокрема, мають обговорити питання Сирії та "Північного потоку-2", натомість питання щодо анексії Криму підніматися не будуть.