Встреча в нормандском формате будет без США
Ближайшая встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии должна состояться в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует расширять состав участников "нормандского формата".
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом отметил, что дата следующей встречи еще не согласована.
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Президент Украины рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам. Во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский впервые лично пригласил его в "нормандский формат".
Однако, первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России Зеленский хочет провести в нынешнем составе.
Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку,
– сказал президент.
Заметим, что встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, России, Германии и Франции по урегулированию войны на Донбассе должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу на месяц.
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Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами нормандской четверки такие вопросы:
- как завершить обстрелы на Донбассе;
- как развести войска;
- как создать условия для мира.
Что такое нормандский формат?
Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.