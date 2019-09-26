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      Встреча в нормандском формате будет без США

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      Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате будет без США
      Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате будет без США / Getty images

      Ближайшая встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии должна состояться в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует расширять состав участников "нормандского формата".

      Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом отметил, что дата следующей встречи еще не согласована.

       Важно: Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин

      Президент Украины рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам. Во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский впервые лично пригласил его в "нормандский формат".

      Однако, первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России Зеленский хочет провести в нынешнем составе.

      Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку,
      – сказал президент.

      Заметим, что встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, России, Германии и Франции по урегулированию войны на Донбассе должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу на месяц.

       Обратите внимание: Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора

      Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами нормандской четверки такие вопросы:

      • как завершить обстрелы на Донбассе;
      • как развести войска;
      • как создать условия для мира.

      Что такое нормандский формат?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.

      Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

      blog_ava
      Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Франции Война на Донбассе Новости США Новости Украины Новости России Украина – Россия Нормандский формат Зеленский в США
      Источник: 24 канал
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