Встреча в нормандском формате будет без США

Ближайшая встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии должна состояться в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует расширять состав участников "нормандского формата".

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом отметил, что дата следующей встречи еще не согласована.

Важно: Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин

Президент Украины рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам. Во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский впервые лично пригласил его в "нормандский формат".

Однако, первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России Зеленский хочет провести в нынешнем составе.

Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку,

– сказал президент.

Заметим, что встреча в "нормандском формате" между лидерами Украины, России, Германии и Франции по урегулированию войны на Донбассе должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу на месяц.

Обратите внимание: Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами нормандской четверки такие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.