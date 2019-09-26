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      Зустріч у нормандському форматі буде без США

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      Зеленський заявив, що зустріч у нормандському форматі буде без США
      Зеленський заявив, що зустріч у нормандському форматі буде без США / Getty images

      Найближча зустріч лідерів України, Росії, Франції і Німеччини має відбутися найближчим часом. Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує розширювати склад учасників "нормандського формату".

      Володимир Зеленський після зустрічі із Дональдом Трампом зазначив, що дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

      Важливо: Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

      Президент України розповів, що вже звертався до США з пропозицією долучитись до переговорів. Під час зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський вперше особисто запросив його до "нормандського формату".

      Однак, першу свою зустріч такого формату з представниками Франції, Німеччини та Росії Зеленський хоче провести у нинішньому складі.

      Зараз нам треба перший раз у моєму політичному житті зустрітися у цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати й не буде рухатися, тоді так, ми будемо долучати. І не лише Америку,
      – сказав президент.

      Зауважимо, що зустріч у "нормандському форматі" між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції по врегулюванню війни на Донбасі мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч на місяць.

      Зверніть увагу: Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови

      Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами нормандської четвірки такі питання:

      • як завершити обстріли на Донбасі;
      • як розвести війська;
      • як створити умови для миру.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

      blog_ava
      Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини США Новини Франції Володимир Зеленський Зеленський у США Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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