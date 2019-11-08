Встреча в нормандском формате состоится через несколько недель, – Германия

Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате состоится в течение следующих недель. Сейчас продолжаются подготовки для проведения саммита.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что сейчас выполняются договоренности, которые нужны для проведения встречи "нормандской четверки", пишет "Голос Америки".

Важно: Зеленский рассказал, зачем встреча в нормандском формате и что будет после нее

Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который состоится в течение следующих недель. Договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются, и мы хотим использовать эту динамику,

– подчеркнул Маас.

Дипломат отметил, что именно нормандский формат дал старт Минскому процессу и его стоит развивать и дальше.

По словам главы МИД Германии, в вопросе достижения мира на Донбассе существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Также Маас похвалил Владимира Зеленского за положительную динамику, которая "началась с его избранием президентом". Вероятно, речь идет о разведении сил на Донбассе и согласии Украины на формулу Штайнмайера.

Что известно о встрече нормандской четверки? Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Тем не менее, конкретной даты до сих пор нет из-за разных позиций сторон.



Впоследствии президент анонсировал, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском. В первых двух населенных пунктах разведение уже завершилось, а в Петровском должно начаться 8 ноября.

Украина на встрече в нормандском формате будет поднимать такие вопросы: