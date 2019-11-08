Зустріч у нормандському форматі пройде через декілька тижнів, – Німеччина

Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у нормандському форматі відбудеться протягом наступних тижнів. Наразі тривають підготування для проведення саміту.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відзначив, що зараз виконуються домовленості, які потрібні для проведення зустрічі "нормандської четвірки", пише "Голос Америки".

Важливо: Зеленський розповів, навіщо зустріч у нормандському форматі та що буде після неї

Ми активно працюємо, щоб підготуватись до саміту нормандського формату, що відбудеться протягом наступних тижнів. Домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і ми хочемо використати цю динаміку,

– наголосив Маас.

Дипломат відзначив, що саме нормандський формат дав старт Мінському процесу і його варто розвивати й надалі.

За словами глави МЗС Німеччини, у питанні досягнення миру на Донбасі існують певні "передумови, які все ще не були виконані".

Також Маас похвалив Володимира Зеленського за позитивну динаміку, що "розпочалась з його обранням президентом". Ймовірно, йдеться про розведення сил на Донбасі та погодження України на формулу Штайнмаєра.

Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає через різні позиції сторін.



Згодом президент анонсував, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. У перших двох населених пунктах розведення вже завершилося, а в Петрівському має розпочатися 8 листопада.

Україна на зустрічі у нормандському форматі підніматиме такі питання: