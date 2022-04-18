Встречайте "свеженького": ВСУ ликвидировали командира зенитной ракетной бригады Ивана Гришина

Украинские защитники продолжают уничтожать российских военных. "Свежим грузом 200" стал командир зенитной ракетной бригады Иван Гришин.

В Управлении стратегических коммуникаций говорят, что командир "заблудился на учениях", но уже правильно вернулся домой – в составе "200".

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"Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил России - командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска", – написали в управлении.

К слову, имена многих оккупантов будут знать разве что полесские леса недалеко от Беларуси. Там ВСУ ликвидировали множество российских военных. А потери России не интересуют даже семьи их военных. Их тела даже не думают убирать.

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