В то же время Москва не хочет говорить на эти темы. Об этом сказал в эфире авторской программы Алексея Печия WTF на 24 канале министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко.

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Пользы от встречи не будет

По его словам, Путин не видит никаких оснований для организации такой встречи.

Такой встречи не будет,

– подчеркнул Огрызко.

Он отметил, что 2 делегации абсолютно полярно представляют себе такой диалог, поэтому точки соприкосновения найти невозможно.

"Это будет диалог глухого с немым, а немого с глухим. Трудно сказать, какую пользу кто-то от этого получит", – сказал экс-министр.

Ситуация с Байденом отличается

Ситуация со встречей Путина с президентом США Джо Байденом отличается. Несмотря на то, что глава Кремля, как всегда, шантажировал и блефовал, там говорилось о ситуации, которая бы не позволила российской военной машине начать провокации.

"Там были на повестке дня вопросы, которые важны для США и России", – сказал Огрызко.

Напомним! Путин и Байден встретились в Женеве в июне. После этого они провели пресс-конференции, на которых озвучили самые важные тезисы.

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